Соединенные Штаты Америки обещают Украине поддержку в противодействии атакам в рамках гарантий безопасности в случае нового масштабного нападения Российской Федерации.

Помощь Украине от США

Согласно тексту соглашения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, план, который может быть изменен и потребует одобрения США, предлагает обязательные гарантии безопасности, которые Украина просит в рамках мирного соглашения, включая размещение военных стран-членов Европейского Союза.

Согласно проекту плана, над которым ведут переговоры главные союзники Киева, администрация президента США Дональда Трампа согласится поддержать Украину в случае будущего нападения со стороны России.

В Париже европейские и канадские лидеры встретились со спецпредставителями Трампа, чтобы продвинуть план, который предусматривает мониторинг прекращения огня между Россией и Украиной, поддержку ВСУ и создание многонациональных сил для обеспечения перемирия, говорится в проекте документа, пишет агентство.

— Эти подразделения будут возглавлять европейские страны при участии США, включая использование американских ресурсов, таких как разведка и логистика, а также при условии, что США обязуются поддержать эти силы в случае нападения, — говорится в заявлении.

По словам источников, знакомых с ситуацией, во время обсуждений будут учтены недавние предложения Вашингтона по расширению возможностей и планы, предложенные Коалицией желающих.

Роль и масштабы присутствия западных войск в Украине в рамках послевоенного соглашения остаются неясными. Европейские страны обсуждали возможность развертывания многонациональных сил обеспечения, в которых украинская армия возглавит оборону на передовой.

В сообщении говорится, что европейские официальные лица оптимистично оценили последние переговоры со своими американскими коллегами. Один из них назвал предложение США о предоставлении разведывательной информации и войск решающим фактором.

Другой источник отметил, что это гораздо больше напоминает так называемый американский бэкстоп, к которому европейские страны стремились в течение последнего года.

Территориальный вопрос остается самым сложным, поскольку Кремль требует вывода украинских войск из Донбасса, включая районы, которые не находятся под оккупацией армии РФ. Однако Украина неоднократно отвергала это требование агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить более длительные гарантии безопасности — до 50 лет. Нынешние предложения Вашингтона предусматривают 15-летний срок с возможностью продления.