Сполучені Штати Америки обіцяють Україні підтримку в протидії атакам у рамках гарантій безпеки у разі нового масштабного нападу Російської Федерації.

Допомога Україні від США

Згідно з текстом угоди, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, план, який може бути змінений і потребуватиме схвалення США, пропонує обов’язкові гарантії безпеки, які Україна просить у рамках мирної угоди, включаючи розміщення військових країн-членів Європейського Союзу.

Згідно з проєктом плану, над яким ведуть переговори головні союзники Києва, адміністрація президента США Дональда Трампа погодиться підтримати Україну в разі майбутнього нападу з боку Росії.

У Парижі європейські та канадські лідери зустрілися зі спецпредставниками Трампа, щоб просунути план, який передбачає моніторинг припинення вогню між Росією та Україною, підтримку ЗСУ і створення багатонаціональних сил для забезпечення перемир’я, йдеться в проєкті документа, пише агентство.

– Ці підрозділи очолюватимуть європейські країни за участю США, включаючи використання американських ресурсів, таких як розвідка і логістика, а також за умови, що США зобов’язуються підтримати ці сили в разі нападу, – йдеться в заяві.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, під час обговорень врахують нещодавні пропозиції Вашингтона щодо розширення можливостей та плани, запропоновані Коаліцією охочих.

Роль і масштаби присутності західних військ в Україні в рамках післявоєнної угоди залишаються неясними. Європейські країни обговорювали можливість розгортання багатонаціональних сил забезпечення, в яких українська армія очолить оборону на передовій.

У повідомленні йдеться, що європейські офіційні особи оптимістично оцінили останні переговори зі своїми американськими колегами. Один з них назвав пропозицію США про надання розвідувальної інформації та військ вирішальним фактором.

Інше джерело зазначило, що це набагато більше нагадує так званий американський бекстоп, до якого європейські країни прагнули протягом останнього року.

Територіальне питання залишається найскладнішим, оскільки Кремль вимагає виведення українських військ з Донбасу, включаючи райони, які не перебувають під окупацією армії РФ. Проте Україна неодноразово відкидала цю вимогу агресора.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати довші гарантії безпеки – до 50 років. Нинішні пропозиції Вашингтона передбачають 15-річний термін з можливістю продовження.