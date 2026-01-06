Правительство внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление о назначении глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин согласовал кандидатов на должности глав ОВА в четырех областях

— Продолжаем кадровые перезагрузки, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций, — написала в Telegram Свириденко.

Она добавила, что по результатам собеседований Кабинет министров внес представление президенту о назначении этих кандидатур на должности руководителей ОВА.

Сейчас смотрят

Премьер-министр не уточнила фамилий кандидатов, представленных на рассмотрение главы государства.

Напомним, 21 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал замену руководителей отдельных местных администраций.

Он заявил, что ожидает докладов по некоторым руководителям местной власти, которых уже целесообразно заменить.

К слову, 2 января Зеленский начал масштабные кадровые изменения как в политической сфере, так и в спецслужбах.

Эти решения глава государства объяснил формированием двух направлений работы — переговорного, направленного на завершение войны, и военного — на случай отказа России от мирного процесса.