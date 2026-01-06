Уряд вніс на розгляд президенту Володимиру Зеленському подання щодо призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кабмін погодив кандидатів на посади голів ОВА в чотирьох областях

– Продовжуємо кадрові перезавантаження, які ініціював президент України Володимир Зеленський. Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій, – написала у Telegram Свириденко.

Вона додала, що за результатами співбесід Кабінет міністрів вніс подання президенту про призначення цих кандидатур на посади очільників ОВА.

Прем’єр-міністерка не уточнила прізвищ кандидатів, поданих на розгляд глави держави.

Нагадаємо, 21 грудня президент Володимир Зеленський анонсував заміну керівників окремих місцевих адміністрацій.

Він заявив, що очікує доповідей щодо деяких очільників місцевої влади, яких уже доцільно замінити.

До слова, 2 січня Зеленський розпочав масштабні кадрові зміни як у політичній сфері, так і в спецслужбах.

Ці рішення глава держави пояснив формуванням двох напрямів роботи – переговорного, спрямованого на завершення війни, та військового – на випадок відмови Росії від мирного процесу.