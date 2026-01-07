7 січня Центральна виборча комісія повідомила, що напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання виборів в Україні після припинення воєнного стану.

ЦВК про схвалення “пропозицій” щодо виборів після скасування воєнного стану

На сайті ЦВК йдеться, що під час сьогоднішнього засідання комісія “схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні”.

Ці пропозиції орган планує надіслати комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також робочій групі з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо “особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів”.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни ЦВК працює над визначенням потенційних ризиків і проблемних питань, які можуть виникнути під час організації повоєнних виборів, та шукає оптимальні шляхи їх вирішення.

– Так, уже у вересні 2022 року було напрацьовано перший пакет законодавчих пропозицій як початкову рамку для удосконалення виборчого законодавства, спрямованого на забезпечення організації підготовки і проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні, – заявляє пресслужба.

ЦВК повідомила, що працювала у межах трьох робочих груп із залученням представників виконавчої влади, народних депутатів, громадянського суспільства та міжнародних інституцій.

Вони розробили:

механізми актуалізації відомостей про виборців для забезпечення проведення післявоєнних виборів;

пропозиції щодо організації голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах перебувають на території іноземних держав;

план заходів щодо організації підготовки та проведення післявоєнних виборів.

Комісія наголошує, що за результатами діяльності цих груп та самостійного вивчення проблематики післявоєнних виборів розробила відповідні законодавчі пропозиції, які враховують особливості і потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів.

Орган припускає, що вони можуть бути розглянуті у межах робочої групи під час напрацювання законопроєкту щодо належної організації та проведення виборів президента України, народних депутатів України, які не проводилися через воєнний стан.

Голова комісії Олег Діденко заявив, що її пропозиції розглядаються як внесок у побудову “змістовного діалогу” на рівні парламенту із залученням громадськості та відповідних державних інституцій. Водночас комісія “жодним чином не наполягає”, що її пропозиції є безальтернативними варіантами розв’язання проблем післявоєнних виборів.

– Навпаки, ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави-агресора, – додав він.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що лютий може бути робочим місяцем щодо змін у законодавстві.