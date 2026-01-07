У рамках європейських гарантій безпеки для України не обговорюється так звана ядерна парасолька, але йдеться про багатокомпонентні заходи для підтримання обороноздатності та стримування від нової агресії Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами.

Зеленський про європейські гарантії безпеки для України

У глави держави запитали, чи готові Велика Британія і Франція розширити свою ядерну парасольку на Україну в рамках гарантій безпеки після завершення війни, чи обговорюється лише стримувальний контингент.

У відповідь Зеленський зазначив, що зараз не йдеться про ядерну зброю.

– Що стосується гарантій безпеки від європейських партнерів і США: ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, – заявив президент України.

За його словами, окремий трек обговорень – це посилення протиповітряної оборони, української армії та додаткове фінансування для особового складу.

Як стверджує глава держави, для України є дуже важливим великий відсоток укомплектованості бригад.

Крім цього, тривають розмови про деякі ліцензії, які потрібні Україні для копродукції, тобто спільного виробництва.

7 січня Володимир Зеленський прибув на Кіпр, який починає головувати у Раді Європейського Союзу.

Днем раніше, 6 січня, Зеленський перебував у Парижі для зустрічі країн Коаліції охочих, які підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України за підсумками переговорів.