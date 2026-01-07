Во время очередного раунда консультаций стороны обсудили возможные форматы дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров о переговорах между Украиной, Европой и США

По словам Умерова, по итогам дня готовится подробный доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Секретарь СНБО рассказал, что проведен очередной раунд консультаций со специальным представителем США Стивом Виткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груэнбаумом.

— Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже, — обратил внимание Умеров.

Как отметил секретарь СНБО, с украинской стороны в переговорах приняли участие:

начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов;

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;

первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица;

глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия;

советник Офиса президента Александр Бевз.

Умеров заявил, что стороны предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны.

Отдельно они сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США, подчеркнул Умеров.

Буданов об итогах переговоров в Париже

— Второй день переговоров с партнерами в Париже. На повестке дня — безопасность и мир, — заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, состоялся плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встреча с делегацией США. Ключевые темы касаются гарантий безопасности и координации дальнейших шагов для приближения справедливого мира.

Кроме этого, Буданов провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро. Он поблагодарил партнеров за конструктивный диалог и поддержку Украины.