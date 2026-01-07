Вступление в ЕС и усиление ПВО: Зеленский о встречах с президентами Кипра, Евросовета и ЕК
- Ключевыми темами этой совместной встречи были приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, оборонная помощь Украине со стороны государств ЕС.
- Стороны обсудили и продолжение работы над репарационным займом для восстановления финансовой стабильности Украины.
Президент Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский о встрече с президентами Кипра, Евросовета и ЕК
Как сообщил глава государства, во время этих встреч было обговорено много тем.
— Ключевое — приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, оборонная помощь Украине со стороны государств Евросоюза, в частности усиление противовоздушной обороны, боевой авиации и производство дронов, реальный прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз, — написал он в Telegram.
Кроме того, Зеленский сообщил, что стороны обсудили и продолжение работы над репарационным займом для восстановления финансовой стабильности Украины.
— Цени всю поддержку. Спасибо партнерам за участие в работе для достижения достойного мира, — добавил президент.
К тому же, Зеленский подчеркнул — Европа должна играть важную роль во всех мирных усилиях, и наши общие интересы должны быть защищены.
К слову, в конце декабря 2025 года Кипр объявил поддержку Украины одним из главных приоритетов в Совете ЕС.