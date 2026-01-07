Президент Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский о встрече с президентами Кипра, Евросовета и ЕК

Как сообщил глава государства, во время этих встреч было обговорено много тем.

— Ключевое — приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, оборонная помощь Украине со стороны государств Евросоюза, в частности усиление противовоздушной обороны, боевой авиации и производство дронов, реальный прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз, — написал он в Telegram.

Кроме того, Зеленский сообщил, что стороны обсудили и продолжение работы над репарационным займом для восстановления финансовой стабильности Украины.

— Цени всю поддержку. Спасибо партнерам за участие в работе для достижения достойного мира, — добавил президент.

К тому же, Зеленский подчеркнул — Европа должна играть важную роль во всех мирных усилиях, и наши общие интересы должны быть защищены.

К слову, в конце декабря 2025 года Кипр объявил поддержку Украины одним из главных приоритетов в Совете ЕС.