Вступ до ЄС і посилення ППО: Зеленський про зустрічі з президентами Кіпру, Євроради та ЄК
- Ключовим цієї спільної зустрічі були пріоритети головування Кіпру у Раді ЄС, оборонна допомога Україні з боку держав ЄС.
- Сторони обговорили і продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.
Президент Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зеленський про зустріч з президентами Кіпру, Євроради та ЄК
Як повідомив голова держави, під час цих зустрічей було обговорено багато тем.
– Ключове – пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, оборонна допомога Україні з боку держав Євросоюзу, зокрема посилення протиповітряної оборони, бойової авіації та виробництво дронів, реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу, – написав він у Telegram.
Крім того, Зеленський повідомив, що сторони обговорили і продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.
– Ціную всю підтримку. Дякую партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру, – додав президент.
До того ж, Зеленський наголосив – Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені.
До речі, наприкінці грудня 2025 року Кіпр оголосив підтримку України одним із головних пріоритетів у Раді ЄС.