Президент Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський про зустріч з президентами Кіпру, Євроради та ЄК

Як повідомив голова держави, під час цих зустрічей було обговорено багато тем.

– Ключове – пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, оборонна допомога Україні з боку держав Євросоюзу, зокрема посилення протиповітряної оборони, бойової авіації та виробництво дронів, реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу, – написав він у Telegram.

Крім того, Зеленський повідомив, що сторони обговорили і продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.

– Ціную всю підтримку. Дякую партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру, – додав президент.

До того ж, Зеленський наголосив – Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені.

До речі, наприкінці грудня 2025 року Кіпр оголосив підтримку України одним із головних пріоритетів у Раді ЄС.