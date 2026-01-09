Брал взятки даже автомобилями: ГБР разоблачило коррупцию в Ровенском ТЦК
- Чиновник Ровенского ТЦК требовал взятки за отсрочку даже у мужчин с законными основаниями.
- Размер неправомерной выгоды составлял от $10 до $12 тыс., взятки маскировали в том числе через покупку авто.
- ГБР сообщило фигуранту о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
В Ровенском ОТЦК и СП сообщили о подозрении чиновника, который брал взятки, в том числе – автомобилями.
Об этом сообщает ГБР.
Взяточничество в Ровенском ОТЦК: детали
Отмечается, что чиновник требовал деньги за отсрочку от мобилизации даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания.
По данным ГБР, он угрожал созданием искусственных препятствий и имел конкретные расценки за свои так называемые услуги – от $10 до $12 тыс.
– Чтобы скрыть происхождение средств, чиновник придумывал различные схемы. Так, в одном из задокументированных случаев он поручил своим подчиненным приобрести за взятку автомобиль, приложив часть денег из предыдущих поступлений, и зарегистрировать его на подставное лицо, – говорится в сообщении ведомства.
В бюро рассказали, что транспортное средство купили и передали в полное пользование руководителю, а затем мужчину, с которого требовали деньги, сняли с розыска, и он смог оформить документы без препятствий.
– Чиновнику инкриминируют просьбу и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством, – подытожили в ГБР.
