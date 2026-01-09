В Ровенском ОТЦК и СП сообщили о подозрении чиновника, который брал взятки, в том числе – автомобилями.

Об этом сообщает ГБР.

Взяточничество в Ровенском ОТЦК: детали

Отмечается, что чиновник требовал деньги за отсрочку от мобилизации даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания.

По данным ГБР, он угрожал созданием искусственных препятствий и имел конкретные расценки за свои так называемые услуги – от $10 до $12 тыс.

– Чтобы скрыть происхождение средств, чиновник придумывал различные схемы. Так, в одном из задокументированных случаев он поручил своим подчиненным приобрести за взятку автомобиль, приложив часть денег из предыдущих поступлений, и зарегистрировать его на подставное лицо, – говорится в сообщении ведомства.

В бюро рассказали, что транспортное средство купили и передали в полное пользование руководителю, а затем мужчину, с которого требовали деньги, сняли с розыска, и он смог оформить документы без препятствий.

– Чиновнику инкриминируют просьбу и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством, – подытожили в ГБР.

Напомним, в Одесской области полиция и Служба безопасности Украины задержали начальника одного из районных отделов ТЦК и СП на взятке в $2 тыс.