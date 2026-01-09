В Рівненському ОТЦК та СП повідомили про підозру посадовцю, який брав хабарі, зокрема автомобілями.

Про це повідомляє ДБР.

Хабарництво у Рівненському ОТЦК: деталі

Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави.

За даними ДБР, він погрожував створенням штучних перешкод і мав конкретні розцінки за свої так звані послуги – від $10 до $12 тис.

– Щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми. Так, в одному із задокументованих випадків він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх надходжень, та зареєструвати його на підставну особу, – йдеться у повідомленні відомства.

В бюро розповіли, що транспортний засіб купили і передали у повне користування керівнику, а тоді чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку і він зміг оформити документи без перешкод.

– Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, – підсумували в ДБР.

Нагадаємо, на Одещині поліція та Служба безпеки України затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі $2 тис.