Брав хабарі навіть автомобілями: ДБР викрило корупцію у Рівненському ТЦК
- Посадовець Рівненського ТЦК вимагав хабарі за відстрочку навіть у чоловіків із законними підставами.
- Розмір неправомірної вигоди становив від $10 до $12 тис., деякі хабарі маскували через купівлю авто.
- ДБР повідомило фігуранту про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.
В Рівненському ОТЦК та СП повідомили про підозру посадовцю, який брав хабарі, зокрема автомобілями.
Про це повідомляє ДБР.
Хабарництво у Рівненському ОТЦК: деталі
Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави.
За даними ДБР, він погрожував створенням штучних перешкод і мав конкретні розцінки за свої так звані послуги – від $10 до $12 тис.
– Щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми. Так, в одному із задокументованих випадків він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх надходжень, та зареєструвати його на підставну особу, – йдеться у повідомленні відомства.
В бюро розповіли, що транспортний засіб купили і передали у повне користування керівнику, а тоді чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку і він зміг оформити документи без перешкод.
– Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, – підсумували в ДБР.
Нагадаємо, на Одещині поліція та Служба безпеки України затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі $2 тис.