В Киеве из-за проблем с энергетикой после российского обстрела изменен график движения поездов метро на красной линии.

Поезда курсируют с изменениями, часть участка временно не работает.

Об этом информирует Киевский метрополитен.

Сейчас смотрят

Работа метро в Киеве 9 января: что изменилось

В настоящее время поезда на красной линии курсируют между станциями Академгородок — Арсенальная с интервалом 4:40-5:00 минуты.

В то же время движение поездов на открытом участке между станциями Днепр — Лесная временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

Движение поездов на синей и зеленой линиях осталось без изменений.

Информация о дальнейших изменениях в работе метрополитена транслируется на станциях метро, через официальные ресурсы КГГА и на страницах Киевского метрополитена.

Изменения в работе киевского метрополитена стали следствием ночной комбинированной атаки на Киев.

В ночь на 9 января Россия атаковала столицу ударными беспилотниками, крылатыми ракетами Калибр и баллистикой.

В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением и повлияло на работу транспорта. Кроме того, повреждены многоэтажные дома и автомобили горожан.

На данный момент известно о четырех погибших и более 30 раненых.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.