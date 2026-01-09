Метро Киева после атаки РФ: движение на части красной линии ограничено
В Киеве из-за проблем с энергетикой после российского обстрела изменен график движения поездов метро на красной линии.
Поезда курсируют с изменениями, часть участка временно не работает.
Об этом информирует Киевский метрополитен.
Работа метро в Киеве 9 января: что изменилось
В настоящее время поезда на красной линии курсируют между станциями Академгородок — Арсенальная с интервалом 4:40-5:00 минуты.
В то же время движение поездов на открытом участке между станциями Днепр — Лесная временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.
Движение поездов на синей и зеленой линиях осталось без изменений.
Информация о дальнейших изменениях в работе метрополитена транслируется на станциях метро, через официальные ресурсы КГГА и на страницах Киевского метрополитена.
Изменения в работе киевского метрополитена стали следствием ночной комбинированной атаки на Киев.
В ночь на 9 января Россия атаковала столицу ударными беспилотниками, крылатыми ракетами Калибр и баллистикой.
В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением и повлияло на работу транспорта. Кроме того, повреждены многоэтажные дома и автомобили горожан.
На данный момент известно о четырех погибших и более 30 раненых.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.