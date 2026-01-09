Метро Києва після атаки РФ: рух на частині червоної лінії обмежений
У Києві через проблеми з енергетикою після російського обстрілу змінено графік руху поїздів метро на червоній лінії.
Поїзди курсують зі змінами, частина ділянки тимчасово не працює.
Про це інформує Київський метрополітен.
Робота метро в Києві 9 січня: що змінилося
Наразі поїзди на червоній лінії курсують між станціями Академмістечко — Арсенальна з інтервалом 4:40-5:00 хвилини.
Водночас рух поїздів на відкритій ділянці між станціями Дніпро — Лісова тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.
Рух поїздів на синій та зеленій лініях залишився без змін.
Інформацію про подальші зміни в роботі метрополітену транслюють на станціях метро, через офіційні ресурси КМДА та на сторінках Київського метрополітену.
Зімни в роботі київського метрополітену стали наслідком нічної комбінованої атаки на Київ.
У ніч проти 9 січня Росія атакували столицю ударними безпілотники, крилатими ракетами Калібр та балістикою.
Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електропостачанням і вплинуло на роботу транспорту. Крім того, понівечено багатоповерхівки та автівки містян.
Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.