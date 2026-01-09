У Києві через проблеми з енергетикою після російського обстрілу змінено графік руху поїздів метро на червоній лінії.

Поїзди курсують зі змінами, частина ділянки тимчасово не працює.

Про це інформує Київський метрополітен.

Робота метро в Києві 9 січня: що змінилося

Наразі поїзди на червоній лінії курсують між станціями Академмістечко — Арсенальна з інтервалом 4:40-5:00 хвилини.

Водночас рух поїздів на відкритій ділянці між станціями Дніпро — Лісова тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

Рух поїздів на синій та зеленій лініях залишився без змін.

Інформацію про подальші зміни в роботі метрополітену транслюють на станціях метро, через офіційні ресурси КМДА та на сторінках Київського метрополітену.

Зімни в роботі київського метрополітену стали наслідком нічної комбінованої атаки на Київ.

У ніч проти 9 січня Росія атакували столицю ударними безпілотники, крилатими ракетами Калібр та балістикою.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електропостачанням і вплинуло на роботу транспорту. Крім того, понівечено багатоповерхівки та автівки містян.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.