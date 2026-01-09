Сьогодні, 9 січня, у Києві міністри оборони Британії та України Джон Гілі і Денис Шмигаль підписали дорожню карту до угоди про 100-річне партнерство України та Великої Британії в оборонній сфері.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Дорожня карта закріплює оборонну співпрацю між двома країнами у 2026 році.

– Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, – наголосив міністр оборони.

Денис Шмигаль та представники розвідки й Генерального штабу ЗСУ поінформували Джона Гілі про наслідки масованого російського удару цієї ночі. Посилення протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами до цих систем – пріоритет для України, наголосив Денис Шмигаль.

