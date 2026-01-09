Міністри оборони Британії та України підписали план розвитку 100-річного партнерства
Сьогодні, 9 січня, у Києві міністри оборони Британії та України Джон Гілі і Денис Шмигаль підписали дорожню карту до угоди про 100-річне партнерство України та Великої Британії в оборонній сфері.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Дорожня карта закріплює оборонну співпрацю між двома країнами у 2026 році.
– Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, – наголосив міністр оборони.
Денис Шмигаль та представники розвідки й Генерального штабу ЗСУ поінформували Джона Гілі про наслідки масованого російського удару цієї ночі. Посилення протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами до цих систем – пріоритет для України, наголосив Денис Шмигаль.