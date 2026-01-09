Вечером в четверг, 8 января, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Российская армия нанесла удар по городу, применив баллистическое оружие.

По состоянию на утро 9 января, из 23 раненых, среди которых шестеро детей, в медучреждениях остаются 18 человек. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.

Оба находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные пациенты в стабильном состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

По информации ГСЧС Украины, в результате ракетной атаки были повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль, а также одно административное здание. В результате атаки произошли аварийные отключения электроэнергии потребителей.

Когда будет свет в Кривом Роге, читайте в нашем материале.

Ситуация со светом в Кривом Роге 9 января

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в настоящее время в городе продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской ракетно-дроновой атаки.

В течение ночи энергетики, спасатели, работники тепловых служб и все коммунальные службы выполнили колоссальный объем работ, фактически сделав чрезвычайно сложное.

Проведены масштабные восстановительные работы систем электроснабжения. Из 161 тысячи абонентов, которые ранее оставались без электричества, в настоящее время нет света в Кривом Роге у 4 366 потребителей. Восстановление продолжается.

Когда дадут свет в Кривом Роге

Для большинства потребителей электросетей в настоящее время применяются почасовые графики отключения света в Кривом Роге 9 января.

В то же время у абонентов, которые до сих пор остаются без электроснабжения, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Таким образом, часть пользователей находится на почасовых графиках, а другая — пока полностью без электроэнергии.

В работе все котельные, кроме одной: часть подключена к сети, другие работают на генераторах. Три большие котельные с ночи постепенно выходят на рабочие параметры. Одна из них пока не имеет электропитания, однако работы по его восстановлению продолжаются.

Вода подается во всех районах города. Большинство насосных станций работает от сети, часть — временно на генераторах.

Движение скоростного трамвая, трамваев и троллейбусов в целом восстановлено. Из-за отключения света в Кривом Роге сегодня продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения, поэтому трамвайное сообщение пока отсутствует на участках:

трампарк — станция Кривой Рог-Главный;

трампарк — улица Героев АТО;

трампарк — улица Акционерная (цемзавод).