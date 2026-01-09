Увечері в четвер, 8 січня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Російська армія завдала удару по місту, застосувавши балістичну зброю.

Станом на ранок 9 січня, із 23 поранених, серед яких шестеро дітей, у медзакладах залишаються 18 осіб. Один чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані, ще один – у тяжкому.

Обидва знаходяться в реанімації та підключені до апаратів ШВЛ. Решта пацієнтів у стабільному стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок ракетної атаки зазнали пошкоджень 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль, а також одна адміністративна будівля. Внаслідок атаки відбулися аварійні знеструмлення споживачів.

Коли буде світло в Кривому Розі, читайте в нашому матеріалі.

Ситуація зі світлом в Кривому Розі 9 січня

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що наразі у місті тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої ракетно-дронової атаки.

Протягом ночі енергетики, рятувальники, працівники теплових служб та всі комунальні служби виконали колосальний обсяг робіт, фактично зробивши надзвичайно складне.

Проведено масштабні відновлювальні роботи систем електропостачання. Із 161 тисячі абонентів, які раніше залишалися без електрики, наразі немає світла в Кривому Розі у 4 366 споживачів. Відновлення триває.

Коли дадуть світло в Кривому Розі

Для більшості споживачів електромереж наразі застосовуються погодинні графіки відключення світла в Кривому Розі 9 січня.

Водночас у абонентів, які досі залишаються без електропостачання, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Таким чином, частина користувачів перебуває на погодинних графіках, а інша – поки що повністю без електроенергії.

У роботі всі котельні, окрім однієї: частина підключена до мережі, інші працюють на генераторах. Три великі котельні з ночі поступово виходять на робочі параметри. Одна з них поки що не має електроживлення, проте роботи з його відновлення продовжуються.

Вода подається в усіх районах міста. Більшість насосних станцій працює від мережі, частина – тимчасово на генераторах.

Рух швидкісного трамвая, трамваїв і тролейбусів загалом відновлено. Через відключення світла в Кривому Розі, сьогодні тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання, тож трамвайне сполучення наразі відсутнє на ділянках:

трампарк – станція Кривий Ріг-Головний;

трампарк – вулиця Героїв АТО;

трампарк – вулиця Акціонерна (цемзавод).