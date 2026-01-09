РФ официально признала использование комплекса Орешник во время атаки на Украину
Министерство обороны Российской Федерации 9 января официально заявило о применении ракетного комплекса средней дальности Орешник во время массированного удара по территории Украины.
Заявление Минобороны РФ об ударе по Украине
В российском военном ведомстве утверждают, что удар был нанесен ночью 9 января в ответ на якобы атаку дронов по резиденции президента РФ в Новгородской области, о которой оккупационная сторона заявляла в конце декабря.
— Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным наземным ракетным комплексом средней дальности Орешник, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не верит в атаку Украины по резиденции Путина, поскольку, кроме заявлений, российская сторона не предоставила никаких доказательств.
Такого же мнения придерживается ряд европейских лидеров.
В РФ также заявили, что целью удара якобы были объекты производства беспилотников и энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, что в ночь на 9 января россияне атаковали Львов баллистической ракетой.
Воздушную тревогу на Львовщине объявили в 23:37 8 января, после чего в городе прогремела серия взрывов.
Российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, применив баллистическую ракету, которая двигалась со скоростью около 13 тыс. км/ч.
В области поражен объект критической инфраструктуры.
В поселке Рудно Львовской общины из-за ударной волны сработала система безопасности газа — 376 абонентов временно остались без газоснабжения.
Также сообщалось о повреждении шести частных грузовиков.
Люди во время этой атаки не пострадали.