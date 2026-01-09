Министерство обороны Российской Федерации 9 января официально заявило о применении ракетного комплекса средней дальности Орешник во время массированного удара по территории Украины.

Заявление Минобороны РФ об ударе по Украине

В российском военном ведомстве утверждают, что удар был нанесен ночью 9 января в ответ на якобы атаку дронов по резиденции президента РФ в Новгородской области, о которой оккупационная сторона заявляла в конце декабря.

— Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным наземным ракетным комплексом средней дальности Орешник, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не верит в атаку Украины по резиденции Путина, поскольку, кроме заявлений, российская сторона не предоставила никаких доказательств.

Такого же мнения придерживается ряд европейских лидеров.

В РФ также заявили, что целью удара якобы были объекты производства беспилотников и энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, что в ночь на 9 января россияне атаковали Львов баллистической ракетой.

Воздушную тревогу на Львовщине объявили в 23:37 8 января, после чего в городе прогремела серия взрывов.

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, применив баллистическую ракету, которая двигалась со скоростью около 13 тыс. км/ч.

В области поражен объект критической инфраструктуры.

В поселке Рудно Львовской общины из-за ударной волны сработала система безопасности газа — 376 абонентов временно остались без газоснабжения.

Также сообщалось о повреждении шести частных грузовиков.

Люди во время этой атаки не пострадали.