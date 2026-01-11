Гуляйполе Запорізької області залишається великою сірою зоною. На території міста тривають запеклі бої, а російські війська не можуть завести туди групи закріплення.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Ситуація у Гуляйполі 11 січня

Як стверджує Владислав Волошин, військовослужбовці Росії атакують позиції українських захисників на околицях Гуляйполя, зокрема, з північного, південного та західного напрямку.

За його словами, у самому Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять і проводять розвідувально-пошукові або штурмові дії.

Проте у ворога зараз спостерігається така ж ситуація, адже він немає можливості завести групи закріплення, пояснив Волошин.

Він розповів, що штурмові групи російських військ заходять у місто, там тривають бої з українськими штурмовиками. За минулу добу було понад 10 таких боєзіткнень, стверджує речник Сил оборони Півдня.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають атаки росіян в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки та Святопетрівки.

За даними Генштабу, загалом минулої доби втрати Росії склали 1130 військовослужбовців.

Крім цього, ЗСУ знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 654 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.