Взрывы в Харькове 10 января: Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА
Взрыв в Харькове прогремел поздно вечером в субботу, 10 января, во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили журналисты, находящиеся в городе.
Взрыв в Харькове 10 января: какие последствия
— В Харькове прогремел взрыв, информируют наши корреспонденты, — пишет Суспільне.
В 23:11 Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в Харьковской области курсом на Сахновщину.
Днем 10 января прогремела серия взрывов в Харькове на фоне ракетной опасности. Местные власти сообщали о попадании в инфраструктурный объект.
Примерно в 16:25 в городе было слышно несколько мощных взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили, что для Харьковской области существует ракетная опасность.
Сразу после этого мэр города сообщил о первых последствиях.
— Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются, — написал Игорь Терехов.
Впоследствии мэр добавил, что есть падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.
Также Терехов написал, что по уточненной информации, был зафиксирован двойной удар ракетами РФ по инфраструктурному объекту в Слободском районе.
Обошлось без погибших и пострадавших.