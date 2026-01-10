Взрыв в Харькове прогремел поздно вечером в субботу, 10 января, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили журналисты, находящиеся в городе.

Взрыв в Харькове 10 января: какие последствия

— В Харькове прогремел взрыв, информируют наши корреспонденты, — пишет Суспільне.

В 23:11 Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в Харьковской области курсом на Сахновщину.

Днем 10 января прогремела серия взрывов в Харькове на фоне ракетной опасности. Местные власти сообщали о попадании в инфраструктурный объект.

Примерно в 16:25 в городе было слышно несколько мощных взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили, что для Харьковской области существует ракетная опасность.

Сразу после этого мэр города сообщил о первых последствиях.

— Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются, — написал Игорь Терехов.

Впоследствии мэр добавил, что есть падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

Также Терехов написал, что по уточненной информации, был зафиксирован двойной удар ракетами РФ по инфраструктурному объекту в Слободском районе.

Обошлось без погибших и пострадавших.