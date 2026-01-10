Вибух в Харкові пролунав пізно ввечері суботи, 10 січня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили журналісти, що перебувають у місті.

Вибух в Харкові 10 січня: які наслідки

– У Харкові пролунав вибух, інформують наші кореспонденти, – пише Суспільне.

О 23:11 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на Харківщині курсом на Сахновщину.

Вдень 10 січня пролунала серія вибухів в Харкові на тлі ракетної небезпеки. Місцева влада повідомляла про влучання в інфраструктурний об’єкт.

Приблизно о 16:25 у місті було чути кілька потужних вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили, що для Харківської області існує ракетна небезпека.

Одразу після цього мер міста поінформував про перші наслідки.

– Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються, – написав Ігор Терехов.

Згодом мер поінформував, що є падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

Також Терехов написав, що за уточненою інформацією, було зафіксовано подвійний удар ракетами РФ по інфраструктурному об’єкту у Слобідському районі.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.