Комитет ВРУ не поддержал представление президента об увольнении Малюка
- Комитет ВРУ по обороне рассмотрел представление президента об увольнении главы СБУ.
- Во время голосования в комитете не нашлось большинства для поддержки решения.
- Несмотря на позицию комитета, вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Увольнение Малюка: Рада поддержала отставку
По его словам, профильный комитет уже рассмотрел президентское представление, однако необходимой поддержки оно не получило.
Во время голосования за высказались 7 членов комитета, против – 6, еще двое воздержались, поэтому в итоге решение фактически не было принято.
В то же время Железняк отметил, что такая позиция комитета не блокирует дальнейшее рассмотрение вопроса в сессионном зале парламента.
В этом случае комитет лишь “не рекомендует на рассмотрение зала”, но представление все равно может быть вынесено на голосование.
Однако, по оценке депутата, даже в случае вынесения вопроса в сессионный зал пока может не хватить голосов для принятия постановления, поскольку для этого необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил экс-начальника Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы СБУ.