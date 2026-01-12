Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Увольнение Малюка: Рада поддержала отставку

По его словам, профильный комитет уже рассмотрел президентское представление, однако необходимой поддержки оно не получило.

Во время голосования за высказались 7 членов комитета, против – 6, еще двое воздержались, поэтому в итоге решение фактически не было принято.

В то же время Железняк отметил, что такая позиция комитета не блокирует дальнейшее рассмотрение вопроса в сессионном зале парламента.

В этом случае комитет лишь “не рекомендует на рассмотрение зала”, но представление все равно может быть вынесено на голосование.

Однако, по оценке депутата, даже в случае вынесения вопроса в сессионный зал пока может не хватить голосов для принятия постановления, поскольку для этого необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил экс-начальника Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы СБУ.