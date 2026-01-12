Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не підтримав подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Звільнення Малюка: Рада підтримала відставку

За його словами, профільний комітет уже розглянув президентське подання, однак необхідної підтримки воно не отримало.

Під час голосування а висловилися 7 членів комітету, проти – 6, ще двоє утрималися, тож у підсумку рішення фактично не було схвалене.

Водночас Железняк зазначив, що така позиція комітету не блокує подальший розгляд питання у сесійній залі парламенту.

У цьому випадку комітет лише “не рекомендує на розгляд зали”, але подання все одно може бути винесене на голосування.

Однак, за оцінкою депутата, навіть у разі винесення питання до сесійної зали наразі може не вистачити голосів для ухвалення постанови, оскільки для цього необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив ексначальника Центру спецоперацій А Служби безпеки України Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ.