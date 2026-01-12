Перебои в работе госреестров: НАИС сообщил о проблемах с электроснабжением
Государственное предприятие Национальные информационные системы (НАИС) предупредило пользователей о возможных перебоях в работе Единых и Государственных реестров.
Причиной технических проблем стали перебои с электропитанием серверного оборудования.
Об этом сообщили Национальные информационные системы в Facebook.
Перебои в работе Единых и Государственных реестров: что известно
В предприятии отметили, что на одном из центров обработки данных были зафиксированы перебои электроснабжения. В связи с этим возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины.
— В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, — говорится в сообщении.
Нарушение стабильного доступа может привести к временным сложностям в работе нотариусов, государственных регистраторов и представителей бизнеса.
Речь идет о пользователях, которые применяют базы данных Минюста для проверки имущественных прав, регистрации компаний или получения выписок.
В настоящее время технические специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации.
В НАИС заверили, что принимаются все необходимые меры для стабилизации электроснабжения и скорейшего восстановления бесперебойного доступа к сервисам.
Напомним, по команде Укрэнерго 12 января в Киеве были применены экстренные отключения электроэнергии.
Утром 12 января в Министерстве энергетики сообщили, что в столице продолжается постепенный переход от аварийных ограничений электроснабжения к прогнозируемым графикам почасовых отключений.
Фото: Министерство юстиции