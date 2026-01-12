Державне підприємство Національні інформаційні системи (НАІС) попередило користувачів про можливі перебої в роботі Єдиних та Державних реєстрів.

Причиною технічних проблем стали перебої з електроживленням серверного обладнання.

Про це повідомили Національні інформаційні системи у Facebook.

Перебої в роботі Єдиних та Державних реєстрів: що відомо

У підприємстві зазначили, що на одному з центрів обробки даних було зафіксовано перебої електропостачання. У зв’язку з цим можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.

Порушення стабільного доступу може призвести до тимчасових складнощів у роботі нотаріусів, державних реєстраторів та представників бізнесу.

Йдеться про користувачів, які застосовують бази даних Мін’юсту для перевірки майнових прав, реєстрації компаній або отримання витягів.

Наразі технічні фахівці працюють над усуненням наслідків аварійної ситуації.

У НАІС запевнили, що вживаються всі необхідні заходи для стабілізації електропостачання та якнайшвидшого відновлення безперебійного доступу до сервісів.

Нагадаємо, за командою Укренерго 12 січня у Києві були застосовані екстрені відключення електроенергії.

Зранку 12 січня в Міністерстві енергетики повідомили, що у столиці триває поступовий перехід від аварійних обмежень електропостачання до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Фото: Міністерство юстиції