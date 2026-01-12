Экстренные отключения электроэнергии в Киеве ввели днем 12 января.

Об этом сообщает ДТЭК.

Аварийное отключение электроэнергии в Киеве: причина

По данным ДТЭК, экстренные отключения в Киеве ввели по всему городу по команде Укрэнерго.

Там отметили, что во время действия экстренных отключений графики отключения света больше не действуют.

– В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале, – пообещали в ДТЭК.

В то же время гендиректор YASNO Сергей Коваленко подчеркнул, что инфраструктура, к сожалению, не смогла выдержать нагрузку, поэтому столица вынуждена была пойти на экстренные отключения.

Напомним, ночью 12 января (с 18:00 11 января) российские войска атаковали Украину 156 дронами.

В результате атаки дронов на Киев 12 января в Соломенском районе возник пожар.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала Фактам ICTV, какой будет погода до 19 января в Украине.

В частности, в Киевской области 12-13 января местами небольшой снег, днем 13 января без осадков. Температура ночью достигнет -13…-18°С мороза, 13 января – -10…-15°С.