В Украине впервые определили компанию-победителя конкурса на разработку литиевого месторождения. Речь идет о пилотном проекте на участке Добра в Кировоградской области, который планируют реализовать в партнерстве с компаниями из США.

Об этом 12 января сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Украине стартует проект по добыче лития

По ее словам, разработка литиевого месторождения требует привлечения значительных капитальных инвестиций, необходимых для формирования полноценной отрасли.

Общий объем финансирования проекта оценивается как минимум в $179 млн, что должно обеспечить полный цикл подготовки и запуска работ.

Из общей суммы инвестиций $12 млн планируется направить на проведение геологоразведочных работ, новые исследования и международный аудит запасов лития.

В случае их подтверждения еще $167 млн должны быть инвестированы в организацию промышленной добычи и обогащения этого минерала.

— Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке компании Techmet и The Rock Holdings, — отметила Свириденко.

Они имеют опыт реализации сложных проектов на четырех континентах. Компания Techmet специализируется на добыче и переработке критических минералов.

Свириденко подчеркнула, что проект на участке Добра рассматривают как стартовый этап интеграции Украины в глобальные цепочки поставок стратегических партнеров.

По ее словам, реализация этой инициативы открывает новые возможности для международного сотрудничества.

Премьер-министр добавила, что формат соглашения о разделе продукции предусматривает партнерство инвесторов с государством, при этом само месторождение остается в собственности народа Украины.

Участие американских и европейских компаний обеспечивает привлечение современных технологий и создает дополнительные гарантии безопасности.