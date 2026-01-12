Свириденко: Украина впервые выбрала инвестора для добычи лития
- В Украине впервые определили победителя конкурса на разработку литиевого месторождения в Кировоградской области.
- Проект реализуется при участии партнеров из США.
- Общий объем инвестиций в проект составляет не менее $179 млн.
В Украине впервые определили компанию-победителя конкурса на разработку литиевого месторождения. Речь идет о пилотном проекте на участке Добра в Кировоградской области, который планируют реализовать в партнерстве с компаниями из США.
Об этом 12 января сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В Украине стартует проект по добыче лития
По ее словам, разработка литиевого месторождения требует привлечения значительных капитальных инвестиций, необходимых для формирования полноценной отрасли.
Общий объем финансирования проекта оценивается как минимум в $179 млн, что должно обеспечить полный цикл подготовки и запуска работ.
Из общей суммы инвестиций $12 млн планируется направить на проведение геологоразведочных работ, новые исследования и международный аудит запасов лития.
В случае их подтверждения еще $167 млн должны быть инвестированы в организацию промышленной добычи и обогащения этого минерала.
— Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке компании Techmet и The Rock Holdings, — отметила Свириденко.
Они имеют опыт реализации сложных проектов на четырех континентах. Компания Techmet специализируется на добыче и переработке критических минералов.
Свириденко подчеркнула, что проект на участке Добра рассматривают как стартовый этап интеграции Украины в глобальные цепочки поставок стратегических партнеров.
По ее словам, реализация этой инициативы открывает новые возможности для международного сотрудничества.
Премьер-министр добавила, что формат соглашения о разделе продукции предусматривает партнерство инвесторов с государством, при этом само месторождение остается в собственности народа Украины.
Участие американских и европейских компаний обеспечивает привлечение современных технологий и создает дополнительные гарантии безопасности.