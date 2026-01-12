В Україні вперше визначили компанію-переможця конкурсу на розробку літієвого родовища. Йдеться про пілотний проєкт на ділянці Добра у Кіровоградській області, який планують реалізувати у партнерстві з компаніями зі США.

Про це 12 січня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

В Україні стартує проєкт з видобутку літію

За її словами, розробка літієвого родовища потребує залучення значних капітальних інвестицій, необхідних для формування повноцінної галузі.

Загальний обсяг фінансування проєкту оцінюють щонайменше у $179 млн, що має забезпечити повний цикл підготовки та запуску робіт.

Із загальної суми інвестицій $12 млн планують спрямувати на проведення геологорозвідувальних робіт, нові дослідження та міжнародний аудит запасів літію.

У разі їх підтвердження ще $167 млн мають інвестувати в організацію промислового видобутку та збагачення цього мінералу.

– Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings, – зазначила Свириденко.

Вони мають досвід реалізації складних проєктів на чотирьох континентах. Компанія Techmet спеціалізується на видобутку та переробці критичних мінералів.

Свириденко наголосила, що проєкт на ділянці Добра розглядають як стартовий етап інтеграції України до глобальних ланцюгів постачання стратегічних партнерів.

За її словами, реалізація цієї ініціативи відкриває нові можливості для міжнародної співпраці.

Прем’єр-міністерка додала, що формат угоди про розподіл продукції передбачає партнерство інвесторів із державою, водночас саме родовище залишається у власності народу України.

Участь американських та європейських компаній забезпечує залучення сучасних технологій і створює додаткові безпекові гарантії.