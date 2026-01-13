Уночі проти 13 січня Росія здійснила чергову масовану атаку на українські міста.

Під ударом опинилися Київ, Одеса, Кривий Ріг Дніпропетровської області, передмістя Харкова — ворог застосував безпілотники та ракети, зафіксовані пожежі, руйнування житлової й соціальної інфраструктури, є постраждалі.

Паралельно у світі загострюються безпекові та політичні процеси — від нових торговельних рішень США щодо Ірану до стратегічних економічних ініціатив в Україні.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Київ

Уночі 13 січня прогриміли вибухи в Києві під час чергової російської атаки. Над столицею працювали сили протиповітряної оборони.

Як уточнив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ворог атакував столицю балістичними ракетами.

Більше подробиць поки не надходило.

Атака на ТЕС ДТЕК

Уночі 13 січня армія РФ знову атакувала ТЕС ДТЕК.

Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

Атака на Харків

Уночі 13 січня відбулася атака на Харків та передмістя обласного центру.

Спершу росіяни завдали ударів двома ракетами типу Іскандер-М, а потім чотирма ударними безпілотними літальними апаратами типу Герань-2 по Харківському інноваційному терміналу Нової пошти в селищі Новий Коротич Пісочинської громади Харківської області.

Унаслідок обстрілу майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий.

Сталося кілька осередків займання на загальній площі близько 500 кв. м.

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували 30 людей, зокрема двох з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Поранення дістали троє співробітників сортувального центру та водій партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

Загинули четверо працівників Нової пошти – двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.

Компанія перебуває на постійному зв’язку з їхніми родинами та надає всю необхідну допомогу.

З клієнтами, чиї посилки були знищені, Нова пошта компенсує їхню вартість.

Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС.

Потім дронами росіяни атакували Харків – Шевченківський і Немишлянський райони.

У місті пошкоджено дитячий санаторій та автомобіль.

Атака на Одесу

Унаслідок нічної атаки російських військ по Одесі є постраждалі.

У місті виникли пожежі в новобудові, що не експлуатувалася, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у гаражі з легковим автомобілем.

Усі загоряння рятувальники оперативно ліквідували.

Пошкоджено фасади та вікна шести багатоквартирних житлових будинків, дитячого садка, а також два гаражі та дев’ять автомобілів.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

Атака на Дніпропетровську область

Увечері напередодні російські війська атакували безпілотниками Кривий Ріг .

Уже вночі ворог масовано вдарив БпЛА та ракетами по Зеленодольській громаді Криворіжжя.

Унаслідок атаки постраждала 69-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої важкості.

Пошкоджено інфраструктуру, сталося займання, також понівечено два приватні домогосподарства та газогін.

У Васильківській громаді Синельниківського району горів приватний будинок, ще один – побитий. Пошкоджені господарська споруда, авто та причіп, газогін.

Травмований чоловік 86 років перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Солонянській громаді Дніпропетровського району є пошкоджена дроном оселя.

FPV-дронами ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах Нікопольського району.

Там зайнялося авто, понівечені приватний будинок, лінія електропередачі.

В Україні стартує проєкт з видобутку літію

В Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку літієвого родовища. Йдеться про ділянку Добра у Кіровоградській області.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюють щонайменше у $179 млн.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є міжнародні компанії Techmet та The Rock Holdings.

Проєкт реалізовуватимуть у форматі угоди про розподіл продукції — родовище залишатиметься у власності народу України, а участь американських та європейських партнерів має посилити економічні й безпекові гарантії.

Заборона російської мови у приватних школах

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №14361, який передбачає заборону використання російської мови в приватних закладах середньої освіти.

Ініціатори документа зазначають, що нині заборона діє для приватних дитсадків, але відсутня для шкіл, що створює правову неузгодженість.

Законопроєкт пропонує заборонити обирати мовою навчання мову держави, визнаної державою-агресором або окупантом.

У пояснювальній записці автори посилаються на розслідування Слідство.Інфо.

США запроваджують 25% тариф для країн, що ведуть бізнес з Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткового тарифу для країн, які ведуть торгівлю з Іраном.

— Відсьогодні будь-яка країна, що веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме мито в розмірі 25% на всі операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки, — написав Трамп.

Він наголосив, що це рішення є остаточним і безапеляційним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.