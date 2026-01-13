Українські та міжнародні санкції зупинили 20% тіньового флоту Росії, а тому росіяни намагаються залучати нові судна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Санкції проти тіньового флоту РФ

Так, у Зеленського на доповіді був перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський. Йому президент доручив передати партнерам нову інформацію щодо намагання Росії розширити свій танкерний флот для незаконного експорту нафти.

За словами Зеленського, завдяки тиску на російський тіньовий флот щонайменше 20% суден зупинились. Проте Росія намагається залучити нові судна.

– Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту, – наголосив президент України.

За його словами, чинні обмеження проти російського експорту нафти море мають скоротити доходи Кремля щонайменше на $30 млрд на рік. А тому додатковий тиск збільшить обсяг втрат, що скоротить фінансування війни проти України.

– Також будемо інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважує, що всі, хто у світі прагне закінчення цієї війни, мають допомагати скорочувати здатність Росії адаптуватись до тиску.

– Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках, – підсумував глава держави.

Раніше британське видання The Guardian писало, що спільний тіньовий флот Росії, Ірану та Венесуели стрімко зростає за масштабами й розширює географію.

Джерело : Офіс президента