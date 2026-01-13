Суд продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику Вячеславу Черепане до 13 марта 2026 года.

Продление меры пресечения Шуфричу и Черепаня: что известно

Офис Генпрокурора официально не назвал имен подозреваемых, однако СМИ отмечают, что речь идет именно о Несторе Шуфриче и Вячеславе Черепане.

– По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд 13 января принял решение продлить содержание под стражей народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога в размере более 33 млн грн, – говорится в сообщении.

Там уточняется, что бывший помощник также получил продление меры пресечения в виде домашнего ареста до 13 марта 2026 года.

Суд над Нестором Шуфричем и Вячеславом Черепаня: что известно

Отметим, что в сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении Нестора Шуфрича и его экс-помощника.

Обоих фигурантов подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Шуфричу дополнительно инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Следствие считает, что после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии.

Также следователи подозревают, что Шуфрич действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года уехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора.

Напомним, суд назначил залог за Шуфрича в 33 млн гривен еще 8 января.

Источник : Офис генпрокурора