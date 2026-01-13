Суд продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу та його колишньому помічнику Вʼячеславу Черепаня до 13 березня 2026 року.

Продовження запобіжного заходу Шуфричу та Черепаня: що відомо

Офіс Генпрокурора офіційно не назвав імен підозрюваних, однак ЗМІ зауважують, що мова йде саме про Нестора Шуфрича та В’ячеслава Черепаня.

– За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 13 січня ухвалив рішення продовжити тримання під вартою народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Там уточнюється, що колишній помічник також отримав продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 13 березня 2026.

Суд над Нестором Шуфричем та В’ячеславом Черепаня: що відомо

Зауважимо, що у вересні 2024 року прокурори Офісу Генпрокурора скерували у суд обвинувальний акт стосовно Нестора Шуфрича та його експомічника.

Обох фігурантів підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Шуфричу додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідство вважає, що після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством РФ, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь Росгвардії.

Також слідчі підозрюють, що Шуфрич діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на країну-агресора.

Нагадаємо, суд призначив заставу за Шуфрича у 33 млн гривень ще 8 січня.

Джерело : Офіс генпрокурора