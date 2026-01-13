Запобіжний захід Шуфричу продовжили до березня 2026 року
Суд продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу та його колишньому помічнику Вʼячеславу Черепаня до 13 березня 2026 року.
Продовження запобіжного заходу Шуфричу та Черепаня: що відомо
Офіс Генпрокурора офіційно не назвав імен підозрюваних, однак ЗМІ зауважують, що мова йде саме про Нестора Шуфрича та В’ячеслава Черепаня.
– За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 13 січня ухвалив рішення продовжити тримання під вартою народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 млн грн, – йдеться у повідомленні.
Там уточнюється, що колишній помічник також отримав продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 13 березня 2026.
Суд над Нестором Шуфричем та В’ячеславом Черепаня: що відомо
Зауважимо, що у вересні 2024 року прокурори Офісу Генпрокурора скерували у суд обвинувальний акт стосовно Нестора Шуфрича та його експомічника.
Обох фігурантів підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Шуфричу додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).
Слідство вважає, що після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством РФ, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь Росгвардії.
Також слідчі підозрюють, що Шуфрич діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на країну-агресора.
Нагадаємо, суд призначив заставу за Шуфрича у 33 млн гривень ще 8 січня.