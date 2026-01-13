У Покровську Донецької області Сили оборони України завдяки розвідці виявили ротацію російських військ і підготовку окупантів до штурмових дій у мікрорайоні Шахтарський.

Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ситуація у Покровську 13 січня

Як зазначили у 25 бригаді, відпрацювали реактивні системи залпового вогню Град січеславських десантників.

Зараз дивляться

– Залп із 10 снарядів – це концентрована ненависть за все, що чинить окупант, – стверджують українські захисники.

Внаслідок атаки знищена легка техніка та уражена жива сила російських військ, зокрема йдеться про шістьох окупантів.

У 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді наголошують, що ворог залишився без ресурсів, тому був змушений припинити свої дії.

– Це тільки один з епізодів бойової роботи, яких щодня відбувається декілька. Коли працює реактивна артилерія – наша лють знаходить ціль і не залишає шансів, – йдеться у повідомленні.

13 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони України вдалося зменшити кількість власних втрат особового складу на 13% протягом 2025 року.