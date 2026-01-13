ЗСУ зірвали штурм окупантів у Покровську: результати удару Градами
- У Покровську десантники виявили підготовку ворога до штурму та завдали влучного удару з РСЗВ Град по мікрорайону Шахтарський.
- Внаслідок атаки знищено техніку та живу силу окупантів, що змусило ворожі підрозділи припинити наступальні дії через нестачу ресурсів.
У Покровську Донецької області Сили оборони України завдяки розвідці виявили ротацію російських військ і підготовку окупантів до штурмових дій у мікрорайоні Шахтарський.
Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Ситуація у Покровську 13 січня
Як зазначили у 25 бригаді, відпрацювали реактивні системи залпового вогню Град січеславських десантників.
– Залп із 10 снарядів – це концентрована ненависть за все, що чинить окупант, – стверджують українські захисники.
Внаслідок атаки знищена легка техніка та уражена жива сила російських військ, зокрема йдеться про шістьох окупантів.
У 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді наголошують, що ворог залишився без ресурсів, тому був змушений припинити свої дії.
– Це тільки один з епізодів бойової роботи, яких щодня відбувається декілька. Коли працює реактивна артилерія – наша лють знаходить ціль і не залишає шансів, – йдеться у повідомленні.
13 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони України вдалося зменшити кількість власних втрат особового складу на 13% протягом 2025 року.