Поручено пересмотреть правила комендантского часа. На время чрезвычайной ситуации в энергетике Украины могут отменить комендантский час для части городов и общин, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 14 января.

Зеленский о пересмотре комендантского часа

По словам главы государства, чиновники должны представить соответствующие предложения по пересмотру комендантского часа, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку, а бизнес – планировать свою работу более рационально.

Сейчас смотрят

— Сегодня длинный день. Недавно провел совещание по энергетике – самое важное сегодня. Много вопросов, — заявил Зеленский.

Как отметил президент, Денис Шмыгаль назначен первым вице-премьером и министром энергетики Украины. Его ключевая задача – справиться с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась в энергетике из-за российских ударов и суровой зимней погоды.

Зеленский рассказал, что во время совещания отдельно проанализировали ситуацию в некоторых городах – особенно сложно в Киеве. В то же время непростая ситуация в Одессе, Днепре, Кривом Роге, других городах и регионах.

Как утверждает президент, в Харькове сделано многое – там местные власти подготовились к различным сценариям. К сожалению, в Киеве сделано значительно меньше, обратил внимание Зеленский.

И даже в эти дни нет интенсивности – нужно сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения, сказал глава государства.

По его словам, будет юридически зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике, поскольку это даст больше возможностей.

В частности, Кабинет министров Украины максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям.

Кроме этого, Зеленский поручил увеличить возможности импорта электричества – все бизнес-возможности. В Киеве и других городах должно быть больше пунктов несокрушимости для поддержки людей.

Отдельно президент Украины поблагодарил все энергетические компании, областные и местные власти, а также всех, кто готов работать вместе с государственными институтами. Сплоченность должна быть максимальной ради общих результатов, считает он.

Дополняется…