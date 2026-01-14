Доручено переглянути правила для комендантської години. На час надзвичайної ситуації в енергетиці України можуть прибрати комендантську годину для частини міст і громад, де дозволяє безпекова ситуація.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 14 січня.

Зеленський про перегляд комендантської години

За словами глави держави, урядовці мають представити відповідні пропозиції щодо перегляду комендантської години, щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку, а бізнес – планувати свою роботу більш раціонально.

– Довгий сьогодні день. Нещодавно провів нараду енергетичну – найголовнішу сьогодні. Багато питань, – заявив Зеленський.

Як зазначив президент, Денис Шмигаль призначений першим віцепрем’єром та міністром енергетики України. Його ключове завдання – впоратися із надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду.

Зеленський розповів, що під час наради окремо проаналізували ситуацію в частині міст – особливо складно в Києві. Водночас непроста ситуація в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, інших містах та регіонах.

Як стверджує президент, у Харкові зроблено багато – там місцева влада підготувалася до різних сценаріїв. На жаль, у Києві зроблено значно менше, звернув увагу Зеленський.

І навіть цими днями немає інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення, сказав глава держави.

За його словами, буде юридично зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, оскільки це дасть більше можливостей.

Зокрема, Кабінет міністрів України максимально спростить все, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Крім цього, Зеленський доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості. У Києві та інших містах має бути більше пунктів незламності для підтримки людей.

Окремо президент України подякував усім енергетичним компаніям, обласній і місцевій владі, а також усім, хто готовий працювати разом з державними інституціями. Згуртованість повинна бути максимальною заради спільних результатів, вважає він.

Зеленський про посилення ППО України

Володимир Зеленський провів нараду з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Як стверджує президент, перший пріоритет – захист неба. За словами глави держави, Федоров має всі рішення та завдання.

Крім цього, треба підтримати фронт. Йдеться про забезпечення бригад, фінансування та постачання дронів. Буде трансформація, анонсував Зеленський.

Окремі завдання є для дипломатів – усього українського дипломатичного корпусу, який повинен жити тими ж проблемами, емоціями та цілями, як і всі українці, стверджує президент.

На його думку, треба більше підтримки для нашої держави та людей, стійкості та відновлення. Необхідні запити партнерам зроблені, сказав Зеленський.

Сьогодні президент говорив з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та нашими іншими учасниками переговорної групи.

За словами Зеленського, треба активно рухатися щодо документів, які стосуються гарантій безпеки, економічних угод, а також політичного документа.

– З нашої сторони – максимальна продуктивність. Очікуємо також енергійної роботи з американської сторони. Я особисто дуже очікую, – стверджує Зеленський.

Президент подякував усім, хто залишається разом та підтримує саме Україну.