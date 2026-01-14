Після чергової нічної атаки РФ ситуація з електропостачанням і теплом у Києві залишається напруженою.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в більшості будинків теплопостачання вже відновили. Водночас без тепла досі залишаються кілька сотень багатоповерхових будинків. За його словами, ситуація з електрикою в місті залишається вкрай складною.

Про те, коли включать опалення в квартирах Києва, ми поговорили з професором кафедри суспільного врядування, доктором наук з державного управління та кандидатом технічних наук Геннадієм Рябцевим.



Коли повернуть опалення в Києві

Експерт наголосив, що загалом відновлення теплопостачання в будинках киян є цілком реалістичним, однак терміни, коли дадуть опалення в Києві, залежать від стану опалювальних систем. Як відомо, в окремих районах зафіксовані пошкодження через перемерзання тепломереж, тому говорити про єдині терміни не доводиться.

За словами експерта, строки відновлення тепла суттєво різняться залежно від району та типу опалення. Важливо враховувати, чи йдеться про централізоване теплопостачання, чи про електроопалення.

– Частина будинків підключена до Київтеплоенерго, але є й такі, де на вході є лише холодна вода та електрика, тобто централізоване опалення там відсутнє, – наголосив експерт.

Геннадій Рябцев припустив, що для більшості споживачів опалення буде відновлено протягом доби. Він нагадав, що після останньої атаки на енергосистему без тепла в Києві залишалося близько 6 тис. будинків, тоді як нині ця цифра скоротилася до трохи більше ніж 400. Щодня вдається підключати по кілька десятків будинків.

Експерт зазначив, що дивиться на ситуацію зі стриманим оптимізмом. Якщо ще вчора було складно сказати, коли буде опалення в Києві та робити будь-які прогнози, то сьогодні ситуація дещо покращилася і на правому і на лівому березі.

Опалення в Києві: коли відновлять теплопостачання у будинках з пошкодженими системами

Водночас цей оптимізм не стосується будинків, які постраждали від локальних аварій.

– Ідеться про випадки, коли обслуговуючі або керуючі компанії вчасно не злили теплоносій із системи опалення, через що відбулися розриви труб. Це поодинокі, а не масові ситуації, – зауважив Рябцев.

Попри те, що згодом з’ясовуватимуть, хто винен у таких випадках, роботи з відновлення теплопостачання проводитимуться якнайшвидше. Водночас максимально швидко відновити систему в таких будинках не вдасться, адже ремонт може тривати не один день і навіть не один тиждень.

Тому їх тимчасово забезпечуватимуть електроенергією від генераторів, аби мешканці могли користуватися електрообігрівачами у своїх квартирах.

Експерт зауважив, що це питання перебуває на контролі органів місцевого самоврядування, а також Кабінету міністрів. За заявою прем’єрки Юлії Свириденко низку найбільш постраждалих будинків у Києві буде заживлено від потужних генераторів, які мають доставити найближчими днями.

За оцінкою експерта, щонайменше до кінця тижня мешканці цих будинків побачать, що роботи розпочалися, а обладнання вже доставляють і підключають до систем.

Коли в Києві включать опалення: що кажуть в уряді

Держава не залишається осторонь і активно долучається до вирішення проблеми. Прем’єрка відзвітувала про заходи, які вживає уряд для відновлення теплопостачання та електропостачання в будинках Києва.

За словами Свириденко, після нових ворожих обстрілів енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням стабільного енергозабезпечення.

Рішення Кабінету міністрів щодо перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури дало змогу додатково залучити до мережі близько 1 ГВт електричної потужності, що вже допомагає балансувати систему в умовах морозів і наслідків атак.

Уряд також координує дії з торговельними мережами, аби забезпечення людей продуктами залишалося під контролем.

У районах Києва з найбільшими проблемами із заживленням за дорученням уряду ДСНС встановлює потужні генератори, які дозволяють підтримувати життєдіяльність цілих кварталів і зменшують навантаження на енергосистему.

Паралельно по країні розгортають додаткові пункти незламності з урахуванням ситуації на місцях. Керівникам обласних військових адміністрацій і профільному міністерству доручено тримати найскладніші випадки на особистому контролі, оперативно виїжджати на місця та підтримувати зв’язок із людьми.

Окрему увагу уряд приділяє формуванню резервів пального, аби гарантувати наявність ресурсу та стабільність цін. Водночас триває робота над швидким відновленням генерації та збільшенням імпорту електроенергії.

Роботи на всіх енергооб’єктах не припиняються, і, як наголосили в уряді, енергетики та ремонтні бригади працюють у посиленому режимі.