Сьогодні, 14 січня, Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим міністром оборони України.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Призначення Михайла Федорова міністром оборони

Так, за призначення Федорова на посаду міністра оборони проголосувало 277 народних депутатів. Після голосування він склав присягу.

Зауважимо, що перед цим парламентарі звільнили Михайла Федорова з посади віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації України.

Що відомо про Михайла Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров під час президентської кампанії Володимира Зеленського у 2019 році очолював диджитал-напрям та вибудовував онлайн-комунікацію. З травня 2019 року став позаштатним радником президента з digital-напряму.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році Федорова обрали нардепом від Слуги народу.

29 серпня 2019 року його призначили на посаду віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука.

21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував низку кадрових рішень в уряді. Він запропонував очільнику Мінцифри Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України замість Дениса Шмигаля.

Згодом Зеленський повідомив, що Михайло Федоров представив йому свій план захисту України.