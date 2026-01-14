Верховная Рада со второй попытки все же назначила Дениса Шмыгаля на должность нового вице-премьера и министра энергетики Украины.

Это решение поддержали 248 народных избранников.

Как прошло назначение Дениса Шмыгаля

Страна оставалась без действующего министра энергетики 55 дней.

Напомним, предыдущая глава Минэнерго Светлана Гринчук потеряла свой портфель 19 ноября 2025 года.

Депутаты Верховной Рады согласовали ее увольнение на фоне громкого коррупционного скандала вокруг Энергоатома и операции Мидас, которую расследует НАБУ.

Накануне, 13 января, Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, однак провалила голосование за его назначение в Министерство энергетики.

Что известно о Денисе Шмыгале

Украинский политик и чиновник Денис Шмыгаль в течение нескольких лет занимал ключевые должности в органах исполнительной власти.

В частности, в 2025 году его назначили министром обороны Украины. Он находился на этой должности около полугода.

До этого Денис Шмыгаль возглавлял правительство в качестве премьер-министра с 2020 по 2025 год.

А в начале 2020 года он занимал должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.

В 2019-2020 годах Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.