Кандидат на посаду міністра оборони Михайло Федоров у сесійній залі Верховної Ради повідомив, що на сьогодні 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК, ще 200 тисяч – в СЗЧ (самовільне залишення частини).

Скільки українців у СЗЧ та розшуку

ТаФедоров перед своїм призначенням на посаду міністра оборони України відповідав на питання парламентарів.

За його словами, в Україні гостро стоїть проблема ТЦК. Заплановано комплексний аудит, після якого команда Міноборони запропонує системні рішення, щоб розв’язати накопичені роками проблеми й водночас зберегти обороноздатність країни.

– Не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 млрд, 2 млн українців в розшуку і 200 тис. в СЗЧ, – заявив Михайло Федоров.

Він наголосив, що мета Міноборони за його керівництва – змінити систему, провести армійську реформу, викорінити брехню та корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою.

Також Федоров повідомив, що Україна стала першою у світі країною, яка створила полки штурмових дронів, один з яких був ударною силою для недавньої деокупації Куп’янська.