Российские войска активизировали попытки прорыва в направлении Степногорска Запорожской области, населенного пункта, который имеет стратегическое значение из-за выгодного расположения для ведения огня по Запорожью.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

РФ пытается прорваться в направлении Степногорска

По его словам, напряженная ситуация сохраняется и на Александровском направлении.

Там противник провел около полутора десятков боевых столкновений, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи нескольких населенных пунктов.

– Стоит отметить, что сейчас довольно активен и Александровский направление, где противник также провел почти полтора десятка боевых столкновений. Здесь он пытался прорвать нашу оборону возле нескольких населенных пунктов, но это ему не удалось, – отметил Волошин.

Спикер подчеркнул, что Силы обороны Украины блокируют продвижение врага и уничтожают его подразделения на подступах.

Также активные боевые действия продолжаются на Ореховском направлении – самом западном участке, где зафиксировано несколько очагов боев.

Там российские войска также пытаются прорвать оборону и углубиться на украинскую территорию.

Ситуация в Запорожской области

Одни из самых интенсивных боев сейчас продолжаются в районе Гуляйполя. По данным военных, подразделения РФ пытаются заходить в город с северо-западного и юго-западного направлений.

Украинские силы действуют по всему периметру, пытаясь перерезать вражескую логистику и не допустить подвода групп закрепления. По имеющейся информации, противник ежедневно теряет до 300 человек.

Сейчас бои в Гуляйполе не прекращаются, а сам город фактически превратился в большую серую зону.

В то же время враг активизировался еще на двух участках Запорожской области и, по оценкам Сил обороны, будет пытаться продвигаться в направлении Ореховского района с северо-востока.

Кроме того, ранее в Силах обороны сообщали, что российские войска на Гуляйпольском направлении получили значительное количество термобарических ручных гранат, которые планируют использовать для сбросов с беспилотников.

Отдельно Владислав Волошин обратил внимание на ситуацию вблизи Степногорска.

– В частности, это участок возле населенного пункта Степногорск. Там враг штурмует наши позиции возле Плавней и Приморского и хочет подойти ближе к Степногорску, инфильтрироваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта, – пояснил он.

Спикер добавил, что Степногорск расположен на господствующих высотах.

В случае их захвата противник сможет разместить там вооружение и держать под огневым контролем восточные, юго-восточные и южные окраины Запорожья, а также обстреливать логистические маршруты из областного центра в направлении Гуляйполя и Орехова.