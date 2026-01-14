Важен для обстрелов Запорожья: армия РФ пытается прорваться к Степногорску
- Российские войска активизировали штурмы на нескольких направлениях в Запорожской области.
- Враг пытается продвинуться к стратегически важному населенному пункту.
- Силы обороны сдерживают атаки и блокируют дальнейшее продвижение противника.
Российские войска активизировали попытки прорыва в направлении Степногорска Запорожской области, населенного пункта, который имеет стратегическое значение из-за выгодного расположения для ведения огня по Запорожью.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
РФ пытается прорваться в направлении Степногорска
По его словам, напряженная ситуация сохраняется и на Александровском направлении.
Там противник провел около полутора десятков боевых столкновений, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи нескольких населенных пунктов.
– Стоит отметить, что сейчас довольно активен и Александровский направление, где противник также провел почти полтора десятка боевых столкновений. Здесь он пытался прорвать нашу оборону возле нескольких населенных пунктов, но это ему не удалось, – отметил Волошин.
Спикер подчеркнул, что Силы обороны Украины блокируют продвижение врага и уничтожают его подразделения на подступах.
Также активные боевые действия продолжаются на Ореховском направлении – самом западном участке, где зафиксировано несколько очагов боев.
Там российские войска также пытаются прорвать оборону и углубиться на украинскую территорию.
Ситуация в Запорожской области
Одни из самых интенсивных боев сейчас продолжаются в районе Гуляйполя. По данным военных, подразделения РФ пытаются заходить в город с северо-западного и юго-западного направлений.
Украинские силы действуют по всему периметру, пытаясь перерезать вражескую логистику и не допустить подвода групп закрепления. По имеющейся информации, противник ежедневно теряет до 300 человек.
Сейчас бои в Гуляйполе не прекращаются, а сам город фактически превратился в большую серую зону.
В то же время враг активизировался еще на двух участках Запорожской области и, по оценкам Сил обороны, будет пытаться продвигаться в направлении Ореховского района с северо-востока.
Кроме того, ранее в Силах обороны сообщали, что российские войска на Гуляйпольском направлении получили значительное количество термобарических ручных гранат, которые планируют использовать для сбросов с беспилотников.
Отдельно Владислав Волошин обратил внимание на ситуацию вблизи Степногорска.
– В частности, это участок возле населенного пункта Степногорск. Там враг штурмует наши позиции возле Плавней и Приморского и хочет подойти ближе к Степногорску, инфильтрироваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта, – пояснил он.
Спикер добавил, что Степногорск расположен на господствующих высотах.
В случае их захвата противник сможет разместить там вооружение и держать под огневым контролем восточные, юго-восточные и южные окраины Запорожья, а также обстреливать логистические маршруты из областного центра в направлении Гуляйполя и Орехова.