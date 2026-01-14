Ухвалено рішення про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Обов’язкова евакуація з Запорізької області

За словами Кулеби, рішення про обовʼязкову евакуацію з п’яти населених пунктів Запорізької області ухвалено під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації.

Зараз дивляться

Він розповів, що йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено саме Черкаську область.

– Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів – це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед дітей, – переконаний Кулеба.

Як стверджує віцепрем’єр-міністр з відновлення, уряд забезпечує чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами.