З п’яти населених пунктів Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей
- З п’яти населених пунктів Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію 40 дітей разом із їхніми родинами через постійні ворожі обстріли.
- Евакуйованих жителів прийматиме Черкаська область, де уряд забезпечить сім'ям необхідну підтримку та безпечні умови проживання.
Ухвалено рішення про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Обов’язкова евакуація з Запорізької області
За словами Кулеби, рішення про обовʼязкову евакуацію з п’яти населених пунктів Запорізької області ухвалено під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації.
Він розповів, що йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено саме Черкаську область.
– Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів – це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед дітей, – переконаний Кулеба.
Як стверджує віцепрем’єр-міністр з відновлення, уряд забезпечує чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами.