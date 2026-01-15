В результате очередных российских обстрелов и сильных морозов остаются без электричества потребители в Житомирской и Харьковской областях, однако самая сложная ситуация в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Минэнерго.

Какова ситуация в энергосистеме Украины 15 января

В министерстве подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы проходят везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, в Киевской области – круглосуточно, несмотря на погодные условия.

– Наиболее сложной в настоящее время является ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются, – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что столичный регион сможет вернуться к графикам отключений после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также среди областей, где продолжаются сетевые ограничения:

Одесская область – продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага;

Черниговская область – часть населенных пунктов все еще обесточены, ремонтные бригады восстанавливают поврежденные линии.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах.

– Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями, – подытожили в Минэнерго.

Отмечается, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

В нескольких областях вынужденно применяют аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Минэнерго в очередной раз призвало потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером, ведь это может помочь снизить нагрузку на систему.

Напомним, по данным доказательной базы, собранной СБУ, российские удары по энергетике Украины являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации. Для координации ситуации в Киеве создадут специальный штаб.

Источник : Минэнергетики