Україна скликає енергетичний Рамштайн через складну ситуацію в енергетиці – МЗС
- Україна скликає енергетичний Рамштайн для отримання додаткової підтримки від союзників.
- Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі в Києві діють екстрені відключення, частина споживачів майже тиждень залишається без теплопостачання.
Україна скликає засідання енергетичного Рамштайну через складну ситуацію з електроенергією, яка погіршилася через російські удари та різке похолодання.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Що відомо про енергетичний Рамштайн
– За дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики скликаємо енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов’язання, – написав він.
Міністр зазначив, що Україна постійно контактує з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики та закупівлі обладнання за кошти фонду.
– Задіюємо всі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетична хартія. Інші міжнародні організації, – додав Сибіга.
Закордонним дипломатичним установам доручили максимально мобілізувати підтримку донорів для допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема в постачанні енергетичного обладнання.
Нагадаємо, 14 січня українська влада запровадила надзвичайну ситуацію у сфері енергетики після низки масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
Найбільше від атак постраждав Київ, де станом на 15 січня діють екстрені відключення. Частина споживачів майже тиждень залишається без теплопостачання.