Україна скликає засідання енергетичного Рамштайну через складну ситуацію з електроенергією, яка погіршилася через російські удари та різке похолодання.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що відомо про енергетичний Рамштайн

– За дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики скликаємо енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов’язання, – написав він.

Міністр зазначив, що Україна постійно контактує з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики та закупівлі обладнання за кошти фонду.

– Задіюємо всі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетична хартія. Інші міжнародні організації, – додав Сибіга.

Закордонним дипломатичним установам доручили максимально мобілізувати підтримку донорів для допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема в постачанні енергетичного обладнання.

Нагадаємо, 14 січня українська влада запровадила надзвичайну ситуацію у сфері енергетики після низки масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Найбільше від атак постраждав Київ, де станом на 15 січня діють екстрені відключення. Частина споживачів майже тиждень залишається без теплопостачання.