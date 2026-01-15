Ослабление комендантского часа допускается на территориях Украины, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко вечером 15 января.

Комендантский час в Украине: что будет разрешено

По словам Свириденко, во время действия комендантского часа будут разрешены:

движение частного транспорта;

пребывание граждан без пропусков на улицах и в общественных местах, в частности, в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.

Как утверждает премьер-министр Украины, такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. Однако это нововведение не касается развлекательных заведений.

Свириденко объяснила, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации (ОВА) могут определять дополнительные меры по смягчению комендантского часа с учетом ситуации на месте.

Как отметила Свириденко, территорию, на которой будут действовать послабления комендантского часа, определит комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЕБ и ЧС).

Первое заседание по этому вопросу состоится завтра, 16 января. Свириденко добавила, что Силы безопасности и обороны Украины обеспечат контроль и общественный порядок на улицах.

По словам премьер-министра, энергосистема Украины находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы, поэтому правительство пытается преодолеть последствия.

