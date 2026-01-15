Послаблення комендантської години допускається на територіях України, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко ввечері 15 січня.

Комендантська година в Україні: що дозволятиметься

За словами Свириденко, під час дії комендантської години дозволять:

рух приватного транспорту;

перебування громадян без перепусток на вулицях та в громадських місцях, зокрема, у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.

Як стверджує прем’єр-міністерка України, такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. Проте це нововведення не стосується розважальних закладів.

Свириденко пояснила, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації (ОВА) можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці.

Як зазначила Свириденко, територію, на якій діятимуть послаблення комендантської години, визначить комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Перше засідання з цього питання відбудеться завтра, 16 січня. Свириденко додала, що Сили безпеки та оборони України забезпечать контроль і громадський порядок на вулицях.

За словами прем’єр-міністерки, енергосистема України перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму, тому уряд намагається подолати наслідки.