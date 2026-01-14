Защита от атак РФ будет усиливаться: Свириденко провела совещание по энергетике
- Во время совещания были скоординированы усилия для дальнейшего обеспечения защиты нашей энергосистемы.
- По словам Свириденко, ее защита от атак РФ будет усиливаться и главное, чтобы от каждого сейчас был необходимый результат.
В Украине прошло совещание относительно защиты энергосистемы от атак России, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Защита энергосистемы от атак РФ будет усиливаться
Премьер-министр отметила, что прикрытие энергообъектов от российского террора будет усиливаться.
— Провела координационное совещание по защите энергосистемы с министром обороны, министром энергетики, командующим Воздушными силами, руководством ключевых энергетических компаний, руководителями КГВА и Киевской ОВА. Продолжаем усиливать защиту энергообъектов в координации с военными, — говорится в сообщении Свириденко в Telegram.
Кроме того, она отметила, что уровень вызовов сейчас стоит очень серьезный. Это требует полной готовности всех элементов защиты энергосистемы.
— Сверились относительно выполнения предыдущих задач. Скоординировали усилия для дальнейшего обеспечения защиты нашей энергосистемы. Главное, чтобы от каждого сейчас был необходимый результат для всего нашего государства, наших городов и общин, – добавила премьер.
Напомним, что 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации. Для координации ситуации в Киеве создадут специальный штаб.