В Україні була проведена нарада щодо захисту енергосистеми від атак Росії, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Захист енергосистеми від атак РФ посилюватиметься

Прем’єр-міністр зауважила, що прикриття енергооб’єктів від російського терору буде посилюватися.

– Провела координаційну нараду щодо захисту енергосистеми з міністром оборони, міністром енергетики, командувачем Повітряних Сил, керівництвом ключових енергетичних компаній, керівниками КМВА та Київської ОВА. Продовжуємо посилювати захист енергооб’єктів у координації з військовими, – йдеться у дописі Свириденко у Telegram.

Крім того, вона зауважила, що рівень викликів наразі стоїть надзвичайно серйозний. За її словами, це вимагає повної готовністі усіх елементів захисту енергосистеми.

– Звірились щодо виконання попередніх задач. Скоординували зусилля для подальшого забезпечення захисту нашої енергосистеми. Головне, щоб від кожного зараз був необхідний результат для всієї нашої держави, наших міст та громад, – додала прем’єр.

Нагадаємо, що 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Для координації ситуації у Києві створять спеціальний штаб.