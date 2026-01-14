Захист від атак РФ посилюватиметься: Свириденко провела нараду щодо енергосистеми
- Під час наради було скоординовано зусилля для подальшого забезпечення захисту нашої енергосистеми.
- За словами Свириденко, її захист від атак РФ посилюватиметься і головне, щоб від кожного зараз був необхідний результат.
В Україні була проведена нарада щодо захисту енергосистеми від атак Росії, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Захист енергосистеми від атак РФ посилюватиметься
Прем’єр-міністр зауважила, що прикриття енергооб’єктів від російського терору буде посилюватися.
– Провела координаційну нараду щодо захисту енергосистеми з міністром оборони, міністром енергетики, командувачем Повітряних Сил, керівництвом ключових енергетичних компаній, керівниками КМВА та Київської ОВА. Продовжуємо посилювати захист енергооб’єктів у координації з військовими, – йдеться у дописі Свириденко у Telegram.
Крім того, вона зауважила, що рівень викликів наразі стоїть надзвичайно серйозний. За її словами, це вимагає повної готовністі усіх елементів захисту енергосистеми.
– Звірились щодо виконання попередніх задач. Скоординували зусилля для подальшого забезпечення захисту нашої енергосистеми. Головне, щоб від кожного зараз був необхідний результат для всієї нашої держави, наших міст та громад, – додала прем’єр.
Нагадаємо, що 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Для координації ситуації у Києві створять спеціальний штаб.