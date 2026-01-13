Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады в попытке подкупа с целью влияния на результаты голосования.

Об этом сообщило НАБУ в Telegram во вторник, 13 января.

Обыски в офисе одной из партий Верховной Рады

— НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, — говорится в сообщении.

Предварительная квалификация — ч. 4 ст. 369 УК Украины. В НАБУ пообещали предоставить детали дела позже.

В антикоррупционных органах агентству Интерфакс-Украина не уточнили, о ком именно идет речь.

Однако издание Украинская правда и Радио Свобода проект Схемы со ссылкой на собственные источники сообщают, что во вторник НАБУ и САП проводили обыски в офисе партии Батькивщина.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция Европейская солидарность) заявил, что речь идет о Юлии Тимошенко.

— Да, Юлия Тимошенко. Вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции Батькивщина за деньги. Кто-то из депутатов записывал и передал материалы в НАБУ, — написал Гончаренко.

Сама Тимошенко или партия Батькивщина пока эту информацию публично не комментировали.

Напомним, в конце декабря 2025 года НАБУ и САП в рамках спецоперации под прикрытием разоблачили группу народных депутатов, причастных к продаже голосов в Раде.

По данным источников, среди подозреваемых — народные депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисиль и Михаил Лаба.

1 января Высший антикоррупционный суд применил к этим нардепам меры пресечения в виде залога.

Двум из подозреваемых назначили залог в 40 млн и 30 млн грн, еще двум — по 20 млн грн, пятому депутату — 16,6 млн гривен.

