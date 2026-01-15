Президент України Володимир Зеленський повідомив про конкретні завдання для Міністерства внутрішніх справ, серед яких – інформування населення щодо ситуації з забезпеченням енергетикою.

МВС інформуватиме щодо ситуації з енергопостачанням

Ситуація з енергозабезпеченням і реагуванням на наслідки ударів РФ по енергетиці перебуватиме на особистому контролі президента.

За словами Зеленського, він щодня проводитиме спеціальні селекторні наради з усіма відповідальними службами – від уряду та військових до обласних органів влади й керівників громад.

– Є окремі завдання для МВС, в тому числі по реальному інформуванню людей, щоб кожен міг звернутися на лінію 112, отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 15 січня.

Президент заявив про необхідність запровадження змін у комендантській годині, щоб об’єкти бізнесу могли використовуватися як пункти підтримки для населення.

– Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручу прем’єр-міністру України та першому віце-прем’єру міністру енергетики і іншому урядовцю бути максимально активними в комунікації з суспільством та максимально допомагати громадам, – наголосив президент.

Захист об’єктів енергетики

Зеленський обговорив з міністром оборони Михайлом Федоровим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком питання захисту об’єктів енергетики та наявні потреби.

– Сьогодні знов були жорсткі удари по Харкову – саме по критичній інфраструктурі, ракетні удари. Шахеди і вранці, і зараз увечері проти Києва. Важка ситуація в прикордонних регіонах. Важливо посилити також Дніпровщину та Одесу. Ми будемо більше контактувати з партнерами, – зазначив глава держави.

Розмова Зеленського і Рютте

Президент також провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили потреби для захисту та зміцнення протиповітряної оборони та збільшення внесків до програми PURL.

Під час розмови також йшлося про дипломатичний трек та контакти з партнерами у США і Європі.

– Детально обговорили й дипломатичну роботу, наші контакти з партнерами у США та Європі. Обмінялися нашими поглядами щодо того, якими мають бути наступні кроки. Ми вже досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темпу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру. Дякую за підтримку, – зазначив Зеленський.