Споживання електроенергії українцями 15 січня було на рівні 18 ГВт, а можливості забезпечення були на рівні 11 ГВт, адже відновлення об’єктів зруйнованої росіянами інфраструктури ще триває.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві з чеським колегою Петром Павелом.

Споживання електроенергії в Україні: що відомо

Володимир Зеленський зауважив, що не може розповісти конкретно, де тривають відновлювальні роботи, адже коли ця інформація з’являється у публічному просторі, по цим місцям починають бити росіяни.

Зараз дивляться

– У нас велика кількість бригад, які займаються відновлювальними роботами, але це комплексна робота з захисту… Відновлення йде в щоденному режимі, в тому числі – технічної можливості здійснювати імпорт електрики, – розповів очільник України.

Він додав, що бувають погодні умови, які не дозволяють вилітати авіації для збиття атак РФ ракетами ППО, і дуже холодна погода – один із таких випадків.

Нагадаємо, за даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, для покриття споживання громад та регіонів Україна в 2026 році потребує 2,2-2,7 ГВт генерації.

Також президент розповів, що Україна сьогодні отримала серйозний пакет ракет до систем ППО.

Тим часом Шмигаль анонсував, що Україна разом із міжнародними партнерами впроваджуватиме десятки програм, спрямованих на посилення енергетичного сектору.