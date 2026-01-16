Метою проведення енергетичного Рамштайну є пришвидшення поставок допомоги від партнерів, заявив президент Володимир Зеленський.

Енергетичний Рамштайн має пришвидшити поставки допомоги

Під час пресконференції за результатами зустрічі із Президентом Чехії Петром Павелом президент України, заявив, що від енергетичного Рамштайну очікує пришвідшення допомоги від партнерів.

– Від Рамштайну (енергетичного Рамштайну, – Ред.) ми чекаємо швидкі постачання того, що є у наших партнерів, — сказав він.

Зеленський зауважив, що енергетичний Рамштайн буде майданчиком, де йтиметься про продовження поставок допомоги від партнерів у контексті складних погодних умов та ударів, яких РФ завдає щоденно.

Президент наголосив, що на складах у країн-партнерів є багато необхідних для захисту України ракет, видача яких ускладнюється внутрішнім законодавством цих країн.

– У нас йде війна, нам це дуже потрібно, а в деяких країнах, слава Богу, немає війни. І ти вибиваєш всі ці ракети для різної ППО… Ти просто вибиваєш силою, — сказав він.

Він додав, що, попри щоденні російські обстріли, українські електромережі постійно відновлюють.

Енергетичний Рамштайн: коли та як проходитиме

Засідання Енергетичного Рамштайну відбудеться в онлайн-форматі, його дата наразі визначається, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

– Це буде онлайн-засідання, дата ще визначається, – зазначив він.

Тихий поінформував, що від української сторони запланована участь прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і першого віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, що Зеленський у контексті дефіциту електрики в Україні, заявив, що вчора не вистачало близько 7 ГВт.

Зеленський зауважив, що щоденно проводиться відновлення не тільки станції, а й технічних можливостей збільшувати імпорт електроенергії, які, за його словами, також щодня руйнуються атаками росіян.

